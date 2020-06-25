Единогласно: звание почетных граждан получат два топ-менеджера заводов Нижнего Тагила
Сегодня, 14:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле звание почетных граждан города получат исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и гендиректор ХЗ «Планта» Николай Князев, сообщают ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Такое решение было принято сегодня на заседании гордумы. Кандидатуры были поддержаны единогласно. «За» проголосовали все присутствующие.
В 2020 году на звание «Почетного гражданина» города претендовали восемь человек. Помимо двух выбранных кандидатур, на звание были выдвинуты анестезиолог-реаниматолог ГБ Александра Арнаутова, руководитель циркового коллектива «Аншлаг» Марина Гунина, скульптор Владимир Павленко и живописец Вилена Мухаркина.
Открытое голосование для кандидатов не применяется. Претенденты выдвигаются трудовыми коллективами. После этого кандидатуры обсуждают на оргкомитете по подготовке ко Дню города. Участники при помощи тайного голосования выбирают двоих претендентов и уже потом за них голосую депутаты городской думы.
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