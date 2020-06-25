Единогласно: звание почетных граждан получат два топ-менеджера заводов Нижнего Тагила

Такое решение было принято сегодня на заседании гордумы. Кандидатуры были поддержаны единогласно. «За» проголосовали все присутствующие.

В 2020 году на звание «Почетного гражданина» города претендовали восемь человек. Помимо двух выбранных кандидатур, на звание были выдвинуты анестезиолог-реаниматолог ГБ Александра Арнаутова, руководитель циркового коллектива «Аншлаг» Марина Гунина, скульптор Владимир Павленко и живописец Вилена Мухаркина.