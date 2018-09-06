Лекция по правовой грамотности прошла для восьмиклассников из тагильской школы №81

Свой рассказ сотрудница полиции подкрепляла примерами из реальной жизни – историями о подростках из Нижнего Тагила. Ребята были предупреждены о том, что недопустимо воровать, драться и совершать нелепые шутки. За всё содеянное может последовать уголовное наказание.

Я считаю, такие встречи просто необходимы. Восьмиклассники уже не дети,но еще и не взрослые, и в этом возрасте им просто необходимо знать хотя бы основные правовые знания. Такие встречи проходят традиционно и это дает результат: по сравнению с прошлым годом, на территории Гальяно-Горбуновского массива количество подростковой преступности снизилось более чем на 70%, что не может не радовать, резюмировала Анна Тумакова.