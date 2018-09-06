Лекция по правовой грамотности прошла для восьмиклассников из тагильской школы №81
Ученики тагильской школы №81 прослушали лекцию об основных правилах поведения в обществе. Также ребята от полицейских Нижнего Тагила узнали о своих правах и необходимости соблюдения закона.
Представители отдела по делам несовершеннолетних встретились с восьмиклассниками. Инспектор Анна Тумакова из ОП №20 рассказала учащимся об ответственности несовершеннолетних, о нормах действующего законодательства, ответственности за девиантное поведение.
Свой рассказ сотрудница полиции подкрепляла примерами из реальной жизни – историями о подростках из Нижнего Тагила. Ребята были предупреждены о том, что недопустимо воровать, драться и совершать нелепые шутки. За всё содеянное может последовать уголовное наказание.
Ребята внимательно слушали лекцию, задавали вопросы и включались в обсуждение различных ситуаций, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Я считаю, такие встречи просто необходимы. Восьмиклассники уже не дети,но еще и не взрослые, и в этом возрасте им просто необходимо знать хотя бы основные правовые знания. Такие встречи проходят традиционно и это дает результат: по сравнению с прошлым годом, на территории Гальяно-Горбуновского массива количество подростковой преступности снизилось более чем на 70%, что не может не радовать, резюмировала Анна Тумакова.