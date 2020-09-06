Блогер Варламов назвал душевые УрФУ площадкой для съемок фильмов ужасов

Блогер Варламов назвал душевые УрФУ площадкой для съемок фильмов ужасов

Сегодня, 15:24ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
После видео с душевыми в общежитиях УрФУ блогер и урбанист Илья Варламов написал, что там можно снимать фильмы ужасов.

Как рассказал Варламова, жизнь в общежитии несет ряд преимуществ. Например, расширяется круг друзей. Однако, по словам блогера, если говорить о бытовых условиях российских общежитий, то жизнь там – «огромная лотерея». Он отметил, что во многих общежитиях можно снимать фильмы ужасов. По мнению Варламова, не так уж трудно сделать аккуратную душевую в учебном заведении. Блогер добавил, что в конечном итоге от условий жизни студентов зависит и репутация вуза. В пример он привел душевые Калифорнийского университета, действующие уже много лет.

Напомним, вчера студентка университета выложила видео, на котором видно, что душевые кабины находятся в ужасающем состоянии душевых кабин. Однако позднее выяснилось, что этими душевыми пользуются лишь сотрудники вуза, а не студенты.

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