Блогер Варламов назвал душевые УрФУ площадкой для съемок фильмов ужасов

После видео с душевыми в общежитиях УрФУ блогер и урбанист Илья Варламов написал, что там можно снимать фильмы ужасов.

Как рассказал Варламова, жизнь в общежитии несет ряд преимуществ. Например, расширяется круг друзей. Однако, по словам блогера, если говорить о бытовых условиях российских общежитий, то жизнь там – «огромная лотерея». Он отметил, что во многих общежитиях можно снимать фильмы ужасов. По мнению Варламова, не так уж трудно сделать аккуратную душевую в учебном заведении. Блогер добавил, что в конечном итоге от условий жизни студентов зависит и репутация вуза. В пример он привел душевые Калифорнийского университета, действующие уже много лет. Напомним, вчера студентка университета выложила видео, на котором видно, что душевые кабины находятся в ужасающем состоянии душевых кабин. Однако позднее выяснилось, что этими душевыми пользуются лишь сотрудники вуза, а не студенты. Студентка УрФУ в Екатеринбурге показала ужасное состояние душевых общежития на видео

