СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия

Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям истязания и халатности в отношении скандального отца Сергия, сообщают в пресс-службе СКР по региону.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, по предварительным данным, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря, умышленно причиняли психические и физические страдания семерым детям. Шульга говорит, что противоправные действия в отношении четверых из них совершались в период их проживания на территории монастыря без законных представителей, а это является ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей. В настоящее время органы Следственного комитета проводят комплекс действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После этого причастные лица будут привлечены к ответственности. Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже он был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ.

