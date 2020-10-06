СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия

СКР возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в монастыре отца Сергия

Сегодня, 14:37ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям истязания и халатности в отношении скандального отца Сергия, сообщают в пресс-службе СКР по региону.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, по предварительным данным, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря, умышленно причиняли психические и физические страдания семерым детям.

Шульга говорит, что противоправные действия в отношении четверых из них совершались в период их проживания на территории монастыря без законных представителей, а это является ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей.

В настоящее время органы Следственного комитета проводят комплекс действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. После этого причастные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже он был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ.

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