СК в Нижнем Тагиле начал проверку после угроз семьи поджечь себя и судебного пристава

Напомним, 6 ноября семейная пара из Нижнего Тагила угрожала пожечь себя, а потом облила бензином судебного пристава, когда сотрудники ФССП пришли выселять их из квартиры. Семейная пара пояснила, что они стали жертвами мошенников из-за которых лишились квартиры.