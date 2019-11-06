СК в Нижнем Тагиле начал проверку после угроз семьи поджечь себя и судебного пристава
Сегодня, 15:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в Нижнем Тагиле при исполнении судебными приставами своих обязанностей, сообщает СУ СКР по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, 6 ноября семейная пара из Нижнего Тагила угрожала пожечь себя, а потом облила бензином судебного пристава, когда сотрудники ФССП пришли выселять их из квартиры. Семейная пара пояснила, что они стали жертвами мошенников из-за которых лишились квартиры.
Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку произошедшему.
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