Британский владелец бренда «Свинка Пеппа» подал 10 исков к уральским предпринимателям

Компания Entertainment One UK Limited обратилась в свердловский арбитражный суд с исками к 10 предпринимателям, сообщает «Правда УрФО».

По каждому из них сумма требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Суть требований в картотеке дел не раскрыта, так как суд пока не принял заявления к рассмотрению. Но судя по другим искам компании, претензии касаются незаконного использования товарных знаков. Также Entertainment One UK Limited подала 21 иск в арбитраж Челябинской области. Помимо «Свинки Пеппы» организация владеет брендами Nerf, My Little Pony, Transformers и другими. Напомним, в конце октября депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому отказали в иске против матери ребенка-инвалида. Уральскому депутату-олигарху отказали в иске против матери ребенка-инвалида

