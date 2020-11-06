Британский владелец бренда «Свинка Пеппа» подал 10 исков к уральским предпринимателям

Британский владелец бренда «Свинка Пеппа» подал 10 исков к уральским предпринимателям

Сегодня, 12:52ОбществоPhoto: скриншот с YouTube канала
Компания Entertainment One UK Limited обратилась в свердловский арбитражный суд с исками к 10 предпринимателям, сообщает «Правда УрФО».

По каждому из них сумма требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Суть требований в картотеке дел не раскрыта, так как суд пока не принял заявления к рассмотрению. Но судя по другим искам компании, претензии касаются незаконного использования товарных знаков.

Также Entertainment One UK Limited подала 21 иск в арбитраж Челябинской области.

Помимо «Свинки Пеппы» организация владеет брендами Nerf, My Little Pony, Transformers и другими.

Напомним, в конце октября депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому отказали в иске против матери ребенка-инвалида.

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