Депутат Госдумы Антон Шипулин за месяц потратил на такси 163 тысячи рублей

Депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин сослался на нормативы федерального закона, вместо того, чтобы объяснить причину расходов на такси. Его ответ разместил в Facebook серовский бизнесмен Сергей Мельник.

Шипулин за месяц потратил на поездки больше 163 тысяч рублей, он провел в арендованных машинах 192 часа. Мельник пишет, что он просил Шипулина прокомментировать затраты на такси для служебных поездок в августе 2020 года. В ответ депутат прислал на электронную почту письмо, в котором были ссылки на Российское законодательство. При этом Мельник приложил копию ответа Шипулина, в котором он ссылается на нормы федерального закона. Бизнесмен опубликовал отчет, из которого видно, что ближайший конкурент Шипулина — это депутат Госдумы Александр Петров. Он потратил на аренду машин чуть более 107 тысяч рублей. Напомним, экс-директор фонда Антона Шипулина Виктория Щёлкова, обвиняемая в мошенничестве, была объявлена в розыск. «Трусливое поведение». Экс-директора фонда Антона Шипулина объявили в розыск

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter