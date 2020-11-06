Депутат Госдумы Антон Шипулин за месяц потратил на такси 163 тысячи рублей

Шипулин за месяц потратил на поездки больше 163 тысяч рублей, он провел в арендованных машинах 192 часа.
Мельник пишет, что он просил Шипулина прокомментировать затраты на такси для служебных поездок в августе 2020 года. В ответ депутат прислал на электронную почту письмо, в котором были ссылки на Российское законодательство.
При этом Мельник приложил копию ответа Шипулина, в котором он ссылается на нормы федерального закона.
Бизнесмен опубликовал отчет, из которого видно, что ближайший конкурент Шипулина — это депутат Госдумы Александр Петров. Он потратил на аренду машин чуть более 107 тысяч рублей.
Напомним, экс-директор фонда Антона Шипулина Виктория Щёлкова, обвиняемая в мошенничестве, была объявлена в розыск.