Феминитивы вывели в финал «Дебатла» команду Уфы

Первый сезон диспутного клуба «Дебатл» близится к развязке. Настала пора полуфинальных игр, в первой из которых Уфа состязалась с Казанью. Встречу можно назвать принципиальной, ведь две соседние республики исторически спорят с друг другом во многих аспектах. Теперь же их представители сразились и на поле риторики.

Тема игры была определена как «Феминитивы — модный тренд или назревшая необходимость?». Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команде из Башкирии предстояло убедить жюри, что это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. Напомним: та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения. «Если мы смотрим с точки зрения лингвистической науки, то феминитивы железно нужны. Это запрос на чистую, грамотную, русскую речь и это запрос на справедливость. Никого же не смущают слова «графиня», «госпожа», «студентка», эти слова для нас абсолютно нормальным. Тем более что в толковом словаре Ушакова «редакторка» и «депутатка», а в иностранном словаре русских слов есть «президентка»,заявила капитанка команды Казани Нина Шимина в своей программной речи. Также она отметила, что в некоторых странах указание профессии в женском роде закреплено законодательно, и это правильно, иначе обесценивается вклад женщин в ту или иную профессию. Рейтинговая таблица Photo: TagilCity.ru Представитель Уфы Оскар Лютов отметил, что их оппоненты смешивают понятия «род» и «пол»: первое является грамматической категорией, второе обозначает гендерные различия. Грамматика сложилась таким образом, что слова мужского рода нейтральны, а слова женского рода, наоборот, характеризуют конкретный пол, то есть у женщин в этом плане прав больше, пояснил лидер уфимской команды и добавил, что чем короче, проще язык, тем он эффективнее, а искусственное усложнение не принесет никакой пользы. Во втором раунде вопросы командам задавал ведущий. Уфе пришлось парировать аргументы о том, что феминитивы исторически присутствуют в языке и мода на них в определенном смысле двигает язык вперед. Казанская дружина искала ответ на вопрос, способны ли феминитивы действительно переменить отношение к женщине или лучше это делать с помощью поступков, а не слов. В третьем, полемическом, раунде оппоненты обменивались вопросами к друг другу, основываясь на услышанных аргументах стороны противника. Дискуссия здесь достигла максимального накала и участников порой не сдерживали лимиты времени, отведенные на вопросы. Так, Нину Шимину очень возмутил аргумент противников, что пол важен в стриптизе, но не имеет принципиального значения в случае научного открытия и того, кто это открытие сделал. Её бурную риторику пришлось прерывать ведущему с помощью принудительного отключения звука. Судьи по итогу с небольшим преимуществом отдали предпочтение Уфе — 50 баллов против 47 у Казани. За аргументацию команды получили соответственно 16 и 13 баллов, за полемику — 16 и 14 баллов и артистизм — 18 и 20 баллов соответственно. Полностью оценки арбитров можно посмотреть здесь (комментарий магистра математики Сергея Позднякова) и здесь (комментарий финалиста конкурса «Лидеры Кубани» Леонида Тихонравова). Таким образом, уфимцы стали первыми финалистами дебютного сезона «Дебатла», а их соперниками в борьбе за чемпионство станет победитель второго полуфинала Омск-Тюмень. Video: YouTube-канал "Город55"

