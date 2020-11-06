Феминитивы вывели в финал «Дебатла» команду Уфы

«Если мы смотрим с точки зрения лингвистической науки, то феминитивы железно нужны. Это запрос на чистую, грамотную, русскую речь и это запрос на справедливость. Никого же не смущают слова «графиня», «госпожа», «студентка», эти слова для нас абсолютно нормальным. Тем более что в толковом словаре Ушакова «редакторка» и «депутатка», а в иностранном словаре русских слов есть «президентка»,заявила капитанка команды Казани Нина Шимина в своей программной речи.