На пособия на детей от трех до семи лет россиянам перечислили 202 млрд рублей

На пособия на детей от трех до семи лет россиянам перечислили 202 млрд рублей

Сегодня, 15:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На выплату пособий на детей в возрасте от трех до семи лет направлено 202 миллиарда рублей, сообщают «РИА Новости».

От этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на XI всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

По ее словам, в России пособие назначено больше, чем на 4,2 миллионов детей. Для этих целей перечислено 202 миллиарда рублей. Для оформления выплаты достаточно подать заявление, остальные сведения получают органы социальной защиты.

Напомним, в конце сентября в Минтруде сообщили, что с 2021 года в России будут увеличены пособия на детей от трех до семи лет.

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