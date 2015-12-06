В Нижнем Тагиле открылся новый детский сад на ГГМ

Строительство началось в августе. Подрядная организация «Промстройсервис» завершила его в сжатые сроки, но в соответствии со всеми требованиями и нормативами. Стоимость по контракту составила 149,6 млн рублей.

Согласно информации руководителя МАДОУ «Радость» Елены Городиловой, дети начнут посещать садик к концу декабря. В него будут ходить не только гальянские ребята, но и дошкольники других микрорайонов города. Наполнение групп будет вестись постепенно. Персонал, необходимый для первоначального этапа работы в ДОУ, уже приступил к своим обязанностям. В настоящее время малышам выдано двадцать девять путевок. Родители с детьми проходят комиссию для получения медицинского освидетельствования.

Новый садик получил название «Мультиград» и девиз «Городок детства, где сбываются мечты». По словам заведующей дошкольного учреждения Оксаны Чепуриной, оно выбрано не случайно. Педагоги планируют развивать детей комплексно во всех направлениях, как информационно-коммуникационных, так и сберегающих здоровье.

С открытием «Мультиграда» мы завершаем выполнение указа Президента России по ликвидации очереди в детские сады, состоящей из детей в возрасте от трех до семи лет, - отметил Сергей Носов. – Количество мест в дошкольных учреждениях Нижнего Тагила становится больше, чем очередников данной категории. Будем ставить перед собой новые задачи, чтобы у каждого маленького тагильчанина была возможность посещать детский сад.