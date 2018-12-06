Дошкольники Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности

Дошкольники детского сада №161 «Звездочка» в Нижнем Тагиле познакомились с правилами пожарной безопасности. В беседе с методистом МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила» дети вспомнили основные причины, приводящие к возникновению возгорания, проговорили номера пожарной охраны и посмотрели обучающие мультики по теме.

В завершении встречи дошкольники выступили в роли артистов и представили две сценки, в которых продемонстрировали знание действий в случае пожара.