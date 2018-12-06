Дошкольники Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности
В детском саду «Звездочка» в Нижнем Тагиле дети вспомнили причины пожаров, обсудили действия в случае возгорания и посмотрели обучающие мультфильмы.
Дошкольники детского сада №161 «Звездочка» в Нижнем Тагиле познакомились с правилами пожарной безопасности. В беседе с методистом МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила» дети вспомнили основные причины, приводящие к возникновению возгорания, проговорили номера пожарной охраны и посмотрели обучающие мультики по теме.
В завершении встречи дошкольники выступили в роли артистов и представили две сценки, в которых продемонстрировали знание действий в случае пожара.
Активные участники мероприятия получили раскраски и памятки на противопожарную тему, а дети подарили гостье памятку «Советы от дошкольников» для жителей города, которую разработали в детском саду, информирует МБУ «Центр защиты территории и населения Нижнего Тагила».
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