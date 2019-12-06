В Нижнем Тагиле в течение месяца выберут место для старообрядческой церкви

Евгений Куйвашев встретился с Епископом Казанско-Вятским и Уральским Евфимием. Священнослужитель рассказал главе региона о том, что ранее в городе был храм, и сейчас старообрядцы хотят построить храм.

Мы уже начали процесс подготовки к строительству, но дело не движется, сообщил Епископ.

Губернатор поручил мэру Нижнего Тагила и настоятелю Вознесенского храма в посёлке Баранчинский отцу Михаилу выбрать наиболее подходящий участок под храм. Один из этих участков уже рассматривался старообрядцами в качестве места для строительства церкви. Второй участок находится рядом с первым.