Выжившая в смертельном ДТП с лесовозом отсудила 4,5 миллиона рублей за смерть родных

Ущерб будет возмещать предприниматель, на которого работал водитель грузовика.

Анна обратилась с иском в суд с требованием о выплате материального ущерба — по 1,5 млн руб за гибель каждого из детей, 1,2 млн руб — за мужа и 300 тыс за свекровь. Еще 800 тысяч рублей она потребовала за ущерб собственному здоровью. В аварии ею были получены тяжелые травмы и сейчас еще беспокоят последствия. Кроме того, у нее бывают нервные срывы из-за пережитого.

Иск был подан к предпринимателю Дмитрию Гуляеву, на которого работал водитель лесовоза. Его адвокат пытался сослаться на то, что 3 января водитель был не в служебном рейсе, а получил транспорт в аренду для перевозки дров к себе домой. Хотя на допросе Гуляев говорил о плановом рейсе в этот день. Кроме того, адвокат пытался опротестовать ущерб в связи с тем, что погибший водитель и его мать не являлись родственниками женщины.

Кроме того, Гуляев и представители водителя Ивана Казакова пытались доказать отсутствие заноса, а также что в столкновении виноват водитель ВАЗ-2112, который якобы был нетрезвым. Однако судебная экспертиза опровергла этот факт, также как и то, что заноса не было.

Согласно вынесенному постановлению, Дмитрий Гуляев должен выплатить Анне Гуляевой 3 млн руб за гибель детей, 1 млн руб за смерть мужа и 20 тыс руб за погибшую свекровь. За ущерб здоровью женщины определена компенсация в 500 тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу и представители предпринимателя собираются его обжаловать.