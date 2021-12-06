Тренера по дзюдо из Верхней Салды уволили за «несогласие с руководством»

Тренера по дзюдо Игоря Прихода, который проработал в спортшколе Верхней Салды около 10 лет, уволили прямо во время занятия. Несогласные родители воспитанников запустили в соцсетях флешмоб #вернитетренера.

По словам Игоря Прихода, уволили его за несогласие с руководством. За последний год он получил четыре дисциплинарных взыскания за предоставленный с опозданием список воспитанников и организацию родительского собрания накануне введения режима повышенной готовности. Кроме того, тренер выступил против установки камер, не защищенных шифрованием и якобы помешал работе тагильского диспансера при обследовании детей. Также Приход попытался увеличить суммы оклада сотрудников через депутата и возмутился тем, что ученики разных секций находятся в неравных условиях. В частности, дзюдоисты ездят на соревнования на личные деньги, однако воспитанникам секции «Спортивная аэробика», в которой занимается ребенок руководителя, спортшкола выделяет средства. За Игоря Прихода заступились десятки родителей и учеников, несогласные с увольнением. Они отмечают его профессионализм и высокие достижения детей, с которыми занимается тренер. В ответ на недовольство руководство спортшколы заявило, что Приход был уволен справедливо, так как он ведет себя высокомерно и высокомерно и нарушает трудовую дисциплину, пишет ЕАН. Напомним, родители обвинили 26-летнего тренера по тхэквондо из Екатеринбурга в педофилии, они подали заявление в полицию и жалобу в управление по физкультуре и спорту. Проводится проверка, тренер отрицает все случаи, о которых рассказала девочка. Уволить тренера тхэквондо за приставания к девочке требуют родители в Екатеринбурге

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