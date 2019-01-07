В ответе за тех, кого приручили: как новый закон в России защитит животных?

Что закон требует от владельцев животных Ставить прививки и оказывать ветеринарную помощь.

Предотвращать появление нежелательного потомства, то есть по необходимости стерилизовать.

Утилизировать отходы животного.

Выгуливать питомца в специально отведенном для этого месте.

Потенциально опасных собак выгуливать только на поводке и в наморднике.

Если нет возможности или желания держать животное дальше, передавать его в приют или другому владельцу.

Количество животных на одной площади должно быть таким, чтобы владелец мог соблюдать ветеринарные нормы и санитарно-эпидемиологические требования.

Запрещается умерщвлять животных под любым предлогом.

Не все готовы выполнять требования закона Однако мнение тагильчан по некоторым пунктам закона расходятся. Редакция TagilCity.ru провела опрос среди владельцев животных. Выяснялось, что большинство готовы выполнять все требования, но 16% опрошенных не хотят стерилизовать своих любимцев, 9% не собираются утилизировать отходы, 6% не будут выгуливать животных в специально отведенном месте. Ветеринарный уход и выгул на поводке, по результатам опроса, кажутся владельцам животных наиболее нужными.

Борьба с собачьими отходами Проблема с экскрементами животных всегда стояла достаточно остро. На собачьи отходы жизнедеятельности можно наткнутся везде – во дворе, в парке, на детской площадке, чаще всего владельцы собак не убирают за ними отходы. Именно это становилось камнем преткновения между собачниками и другими горожанами.

Иду по новой пешеходной дорожке! Любуюсь природой и на тебе, бац! Собачка отметилась прямо на дорожке! Смотреть противно на такие «мины».

Каждый день наблюдаю такие ситуации! Зачем ты тогда держишь животных?

Теперь по новому закону владельцы собак должны утилизировать их отходы, то есть собирать с земли и выбрасывать в специальную урну.

Кажется, что вечный спор решен, однако с этим пунктом закона могут возникнуть сложности. Ведь отходы жизнедеятельности животных являются отходами четвертой степени опасности. Для них нужны специальные урны, но в Нижнем Тагиле, например, таких нет.

А где гулять? Также у жителей Нижнего Тагила вызывает вопросы пункт закона о специально отведенных местах для выгула собак. По их мнению, таких мест в городе недостаточно, и собака не будет ждать пока ее отведут гулять в разрешенное для этого место.

Разве у нас в городе много «отведенных мест для выгула собак»?!спрашивает житель Нижнего Тагила.

Пока люди с собаками будут идти до этих мест, собака уже 200 раз сходит в туалет,считает тагильчанка.

Сейчас в Нижнем Тагиле собак можно выгуливать на трех площадках – по Черноисточинскому шоссе (от дома №3 до дома №35), по улице Курортной (от дома №4 до дома №22) и от дома №27а по улице Каспийской до дома №29 по улице Крымской. Одно место для выгула собак организовано в парке «Народный». Еще 11 мест для выгула находятся в стадии разработки проектов.

«Мой кот – мужчина» Как показал опрос далеко не все тагильчане готовы стерилизовать своих любимцев. Некоторые объясняют это тем, что животное должно сохранять свои инстинкты размножения.

Мне совершенно не понятны глупые выводы о том, что «на улице опасно», «зачем плодить бездомных кошек» и прочий бабий бред! Я хозяин в своем доме, и это мой кот, и он будет котом, а не бесполым тупым квартирным существом. Захотите завести кота или кошку – не лишайте их радости жизни и свободы,заявляет Илья Коровин.

Кто-то считает, что операции слишком болезнены для животных, а наркоз наносит вред их организму.

Резать лишний раз животное – это издевательство какое-то. Лучше тогда вообще не заводить,считает владелец собаки.

Сотрудники приютов заявляют, что такое отношение к стерилизации – легкомысленное. Оно может привести к заболеванию животного, а также к бесконтрольному размножению и повышению популяции бродячих животных.

Я считаю, что животных надо стерилизовать и кастрировать, потому что очень много осложнений от инфекций. Это не бесчеловечно, мы кошечек стерилизуем с 4 месяцев, и у них часто идет уже поликистоз яичников и пиометра, заявляет руководитель приюта «Добрые руки» Алена Казакова.

Также количество бездомных собак и кошек нередко увеличивается из-за людей, которые на небольшой площади содержат много животных, не заботясь при этом об их выгуле, питании и стерилизации.

Еще одна проблема, когда вот эти люди собирают очень много животных. Когда в квартире живет по 50 собак без выгула, без всего. И я думаю, что вот этот закон положит этому конец,подчеркнула Алена Казакова.

Что требуется от приютов для животных При поступлении животное должно пройти 10-дневный карантин с вакцинацией и стерилизацией.

Не агрессивные животные выпускаются обратно на улицу. При этом на них должны ставиться несмываемые метки.

Процесс возврата должен сниматься на видео.

Данные о поступивших животных должны публиковаться в интернете в течение трех дней.

Запрещено умерщвлять, кроме случаев, когда животное обречено.

Запрещено передавать животное для лабораторных исследований.

Приют должен обеспечить доступ для обычных людей и волонтеров.

Нужно ли выпускать обратно? Не все приюты готовы выпускать животных обратно, так как считают, что место, казалось бы, временного пребывания, становится их новым домом.

Выпускать обратно на улицу животных – это верх цинизма. Мы их содержим и после полугода, отведенных гражданским кодексом. После шести месяцев в приюте животные поступают в распоряжение муниципалитета, а муниципалитет уж как решит. Нам сказали – хотите усыпляйте, хотите содержите. И мы содержим, потому что эти собаки стали нам за полгода родными. Даже, если я их сейчас захочу выпустить и открою дверь приюта, они к обеду вернутся обратно. За полгода они привыкают здесь жить, это их дом,рассказала редакции TagilCity.ru руководитель приюта «Добрые руки» Алена Казакова.

Также после вакцинации и стерилизации у животных не пропадет стайный инстинкт и не уменьшается агрессия, и вновь становятся опасными для людей и других животных.

Будет больше ответственности Однако не смотря на все это общественники и сотрудники приютов надеются на то, что закон повлияет на ответственность некоторых владельцев животных и питомцы перестанут быть просто живыми игрушками.