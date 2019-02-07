В чем причины? Скончавшийся педагог преподавала в классе умершей тагильской школьницы

Две смерти подряд с разницей в 2 недели произошли в тагильской школе. Начальник нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин в беседе с TagilCity.ru 5 февраля озвучивал, что причины смерти школьницы будут известны в течение 1-2 дней.

Получить комментарии от Юрия Бармина или его заместителя Ольги Котовой о результатах выявления причин гибели пятиклассницы ни 6, ни 7 февраля редакции TagilCity.ru не удалось. При этом 7 февраля стало известно о смерти педагога, преподававшего в классе этой школьницы.