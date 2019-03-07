Партию сабель и духов в Екатеринбург пытались завести контрабандой

При проверке грузовика были изъяты 2,5 тысячи флаконов с духами известных мировых брендов. Ущерб, нанесенный правообладателям, составляет свыше четырех миллионов рублей. За незаконное использование наименований брендов злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Около двух тысяч ножей, сабель и мечей было изъято из грузовика. Владельцы груза утверждали, что везут сувениры, хотя никаких подтверждающих этот факт документов у них не было. Однако экспертиза установила, что 1525 единиц являются холодным оружием.