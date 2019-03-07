Партию сабель и духов в Екатеринбург пытались завести контрабандой
Сегодня, 19:13ОбществоФото: pixabay.com
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Из Киргизии в Екатеринбург пытались ввезти духи, ножи и сабли. Грузовик с контрабандой был задержан таможенниками в Челябинске.
Сюжеты: Екатеринбург
При проверке грузовика были изъяты 2,5 тысячи флаконов с духами известных мировых брендов. Ущерб, нанесенный правообладателям, составляет свыше четырех миллионов рублей. За незаконное использование наименований брендов злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Около двух тысяч ножей, сабель и мечей было изъято из грузовика. Владельцы груза утверждали, что везут сувениры, хотя никаких подтверждающих этот факт документов у них не было. Однако экспертиза установила, что 1525 единиц являются холодным оружием.
После сбора соответствующих материалов будет возбуждено уголовное дело. Санкция статьи, по которой будет предъявлено обвинение, подразумевает наказание до восьми лет тюрьмы, пишет «Российская газета».
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