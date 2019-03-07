Свердловская область вошла в ТОП-10 рейтинга по благоустройству городской среды
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Минстрой России опубликовал итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Свердловская область вошла в десятку регионов, успешно реализовавших проект.
В рейтинге регионов России Свердловская область заняла седьмую строчку вместе с Томской областью, Ханты-Мансийским АО, Чеченской Республикой и Хабаровским краем. Лидером рейтинга стала Московская область с 82 баллами, у Свердловской области – 72 балла.
В рейтинговом голосовании принял участие 81 регион РФ. Рейтинг был составлен на основе 28 критериев.
Глава Минстроя России Владимир Якушев назвал проект успешным. В 2018 году были благоустроены 19 тысяч дворов, четыре тысячи общественных территорий и 202 парка. Также Якушев отметил, что россияне положительно отозвались о проведенном благоустройстве территорий, сообщается на официальном сайте Минстроя РФ.
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