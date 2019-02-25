Благоустройство сквера, ТОСа и пяти дворов в Нижнем Тагиле начнется в мае 2019 года
В Нижнем Тагиле обозначены сроки реализации проекта по благоустройству ТОС «Пограничный», сквера «Пионерский» и 5 дворов. К работе подрядчик приступит в мае, завершение планируется 1 ноября 2019 года.
В настоящий момент проводится экспертиза сметной стоимости проектов по благоустройству дворов и территорий. Определение подрядчика намечено в середине марта. Благоустройство территорий начнется в мае, окончание работ запланировано на 1 ноября 2019 года. Сроки реализации проекта были определены МинЖКХ и строительства Свердловской области.
Вопросы благоустройства придомовых территорий и общественных пространств обсудили на совещании по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которое провел мэр города Владислав Пинаев.
На совещании были представлены проекты благоустройства общественных территорий. В сквере «Пионерский» появятся детские и спортивные площадки, скамейки и аттракционы. В центре территории будет находиться подсвечивающийся фонтан, в чаше сооружения появятся скульптуры лягушек, что повторит облик конструкции 1951 года.
Владислав Пинаев отметил важность проекта и подчеркнул, что благоустройство пройдет с учетом пожеланий тагильчан, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.