Главу свердловского госархива предложили уволить за частичное оправдание репрессий

Доктора возмутил материал, опубликованный в областной газете. Александр Капустин утверждает, что некоторые репрессированные свердловчане получили наказание заслуженно. На данный момент в управлении госархивами составляется список имен репрессированных Среднего Урала.

Это возмутило Мосина. Он, в своем посте на странице в Facebook, назвал Капустина «человеком нерукопожатным». Историк предложил опубликовать опровержение в областной газете, а самого Капустина уволить. Кроме того, он создал петицию для сбора подписей за увольнение руководителя госархива.