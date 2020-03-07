Главу свердловского госархива предложили уволить за частичное оправдание репрессий
Сегодня, 21:20ОбществоФото: личная страница в Facebook Алексея Мосина
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В Екатеринбурге доктор исторических наук Алексей Мосин предложил уволить руководителя свердловского госархива Алексея Капустина из-за интервью, в котором он частично оправдывает политические репрессии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Доктора возмутил материал, опубликованный в областной газете. Александр Капустин утверждает, что некоторые репрессированные свердловчане получили наказание заслуженно. На данный момент в управлении госархивами составляется список имен репрессированных Среднего Урала.
Это возмутило Мосина. Он, в своем посте на странице в Facebook, назвал Капустина «человеком нерукопожатным». Историк предложил опубликовать опровержение в областной газете, а самого Капустина уволить. Кроме того, он создал петицию для сбора подписей за увольнение руководителя госархива.
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