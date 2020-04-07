В Екатеринбурге приземлился борт с туристами, застрявшими за границей

В Екатеринбург прибыли несколько десятков человек. Их встретили службы аэропорта, медики, Роспотребнадзор и полиция. Часть пассажиров увезли в обсервацию для медицинского осмотра.

Жителей Свердловской области развезли по домам. Они должны находиться в самоизоляции 14 дней, также у них взяты анализы на коронавирус. Признаков ОРВИ у прилетевших не наблюдается. Трое пассажиров — жители Якутии, они останутся в обсервации в Верхней Пышме также на 14 дней.