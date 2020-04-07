В Екатеринбурге приземлился борт с туристами, застрявшими за границей
Сегодня, 12:26ОбществоФото: Оперативный штаб Свердловской области
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6 апреля в Кольцово приземлился самолет «Уральских авиалиний» с туристами, застрявшими в Бишкеке во время пандемии, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В Екатеринбург прибыли несколько десятков человек. Их встретили службы аэропорта, медики, Роспотребнадзор и полиция. Часть пассажиров увезли в обсервацию для медицинского осмотра.
Жителей Свердловской области развезли по домам. Они должны находиться в самоизоляции 14 дней, также у них взяты анализы на коронавирус. Признаков ОРВИ у прилетевших не наблюдается. Трое пассажиров — жители Якутии, они останутся в обсервации в Верхней Пышме также на 14 дней.
Напомним, интернет-издание Znak сообщило о семи новых случаях коронавируса в Свердловской области. Оперативный штаб на текущий момент не опубликовал сводки за минувшие сутки.
Карта распространения коронавируса в России
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