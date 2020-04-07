В России назвали самые невостребованные профессии во время пандемии

По данным сервиса Worki, в марте снизилось число запросов на специалистов ресторанного и гостиничного бизнеса. Спрос на официантов снизился в десять раз. Сократилось число вакансий для медсестер.

Размер средней зарплаты вырос примерно на 9% по стране и составил 36,1 тысячи рублей. В столице — 42,3 тысячи рублей.

HeadHunter сообщает, что самыми невостребованными в прошлом месяце стали офис-менеджеры, горничные, фитнес-тренеры.

После окончания пандемии, по мнению аналитиков, невостребованными станут специалисты сферы туризма, фитнеса, моды и визажа. В зоне риска также находятся менеджеры банков, переводчики, риелторы и юрисконсульты.