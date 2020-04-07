В Свердловской области из-за коронавируса перестанут выдворять мигрантов

За границу будут отправлять только тех нарушителей, решение по которым было принято ранее. Это порядка 420 человек, которые сейчас находятся в центрах временной изоляции. Петрова подчеркнула, что сейчас работа ФМС направлена приоритетно на легализацию пребывания иностранцев, находящихся на территории страны. Соответствующие документы оформляются практически в автоматическом режиме.