В Свердловской области из-за коронавируса перестанут выдворять мигрантов
Сегодня, 14:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На время особого положения из-за коронавируса в Свердловской области принято решение приостановить выдворение мигрантов-нарушителей, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Ольгу Петрову.
Сюжеты: Коронавирус
За границу будут отправлять только тех нарушителей, решение по которым было принято ранее. Это порядка 420 человек, которые сейчас находятся в центрах временной изоляции. Петрова подчеркнула, что сейчас работа ФМС направлена приоритетно на легализацию пребывания иностранцев, находящихся на территории страны. Соответствующие документы оформляются практически в автоматическом режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловскую область в этом году приехало на 19% меньше мигрантов, чем за аналогичный период минувшего года.
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