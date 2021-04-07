Суд обязал тагильского предпринимателя освободить пустырь на Вагонке

Администрация решила обратиться с иском в суд для освобождения участка. Возбуждено производство по делу об освобождении земельного участка в районе Пихтовой, 10. Срок договора аренды земельного участка истек 31 июля 2015 года и не продлевался. В администрации заявляли, что предприниматель продолжал использование земельного участка без правовых оснований. Срок выданного разрешения на строительство также истек 9 ноября 2017 года.