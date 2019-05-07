Более 500 тагильчан нарушили ПДД за четыре дня майских праздников

Рейд «Безопасная дорога» проходил со 2 по 5 мая. За четыре дня его проведения 82 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 261 пешеход переходили дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

10 тагильчан сели за руль без водительских прав, два водителя сели за руль, не имея права управлять автомобилем. Они были привлечены к административной ответственности.