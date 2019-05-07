Более 500 тагильчан нарушили ПДД за четыре дня майских праздников
Сегодня, 20:49ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сотрудники ГИБДД провели рейд «Безопасная дорога», в ходе которого было выявлено 500 нарушений ПДД, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейд «Безопасная дорога» проходил со 2 по 5 мая. За четыре дня его проведения 82 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, 261 пешеход переходили дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
10 тагильчан сели за руль без водительских прав, два водителя сели за руль, не имея права управлять автомобилем. Они были привлечены к административной ответственности.
Пять человек были задержаны при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще девять человек отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Один из задержанных повторно сел за руль пьяным, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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