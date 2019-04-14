В Свердловской области уходивший от погони байкер 8 раз нарушил ПДД

Водитель мотоцикла марки Honda увеличил скорость после требования сотрудника полиции остановиться. Наряд ДПС начал преследование нарушителя. Во время погони байкер дважды проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество транспортному средству, двигающемуся по главной дороге на нерегулируемом перекрестке, и дважды проехал по тротуару.