В Свердловской области уходивший от погони байкер 8 раз нарушил ПДД
12 апреля в Верхней Салде байкер, ранее лишенный прав за пьяную езду, уходя от преследования полиции восемь раз нарушил ПДД, информирует ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».
Водитель мотоцикла марки Honda увеличил скорость после требования сотрудника полиции остановиться. Наряд ДПС начал преследование нарушителя. Во время погони байкер дважды проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество транспортному средству, двигающемуся по главной дороге на нерегулируемом перекрестке, и дважды проехал по тротуару.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции имели право применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путём его повреждения.
Спустя пять минут преследования сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 28-летнего нарушителя.
Водитель был привлечен к административной ответственности, его мотоцикл помещен на штрафную стоянку.