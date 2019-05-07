В Екатеринбурге осталось 734 ветерана великой Отечественной войны
Сегодня, 17:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге администрация назвала количество ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе на сегодняшний день – 734 человека, сообщает «Политсовет».
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По сравнению с 2015 годом, количество ветеранов, проживающих в столице Урала, сократилось в несколько раз. Планируется, что в 2019 году над каждым из ветеранов возьмет шефство муниципальное учреждение или предприятие.
Ветераны — это наша память, наша гордость и наша общая забота. У нас более 700 муниципальных организаций и предприятий. Поэтому я, мои заместители, руководители наших организаций возьмем личное шефство над каждым ветераном, цитирует мэра Екатеринбурга ИА «Политсовет».
Александр Высокинский обещал окружить ветеранов постоянной поддержкой и заботой.
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