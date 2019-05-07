В Нижнем Тагиле предприятие погасило долг по зарплате в 1,7 миллиона рублей
Сегодня, 17:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предприятие в Нижнем Тагиле погасило долг в 1,7 миллиона рублей перед 116 сотрудниками после вмешательства Следственного управления СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Следствие установило, что в декабре 2016 года предприятие расторгло трудовые договоры со 116 работниками. Однако заработная плата в размере около 1,7 миллиона рублей сотрудникам выплачена не была.
В ходе следствия представители предприятия погасили задолженность перед уволенными работниками в полном объеме.
С учетом погашения долга СКР принял решение о прекращении уголовного дела.
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