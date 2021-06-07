Более сотни «умных остановок» появится в Екатеринбурге

По его словам, на данный момент в столице Урала насчитывает 37 комплексов, и еще 28 появятся до 1 ноября. На них можно увидеть, когда стоит ожидать прибытие транспорта, посмотреть погоду и зарядить мобильное устройство.
Не исключаю, что в одном из районов получит развитие параллельный проект «умных остановок», который будет полностью профинансирован за счет оператора,написал Алексей Орлов на своей личной странице в Instagram.
Он подчеркнул, что до 1 июля на обычных остановках будет установлено около 20 новых табло.
Напомним, в апреле стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется модернизировать 27 светофорных объектов. Данные светофоры обеспечат для автомобилистов «зеленую волну» от южного въезда в город через улицу Фестивальную и Восточное шоссе на выезд из города в направлении Верхней Салды.