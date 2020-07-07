Несчастливая желтая бирка. Почему в Нижнем Тагиле собаки продолжают нападать?

Программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) вошла в закон «О защите животных», действующий в России с 2018 года. Метод является альтернативой массового уничтожения бездомных собак, которое Всемирная Организация Здравоохранения признала неэффективной защитой населения от бешенства. Также ОСВВ заменяет собой практикуемый в большинстве стран мира безвозвратный отлов и запрещает усыпление. Вместо этого стерилизованных и привитых собак отмечают желтой биркой на ухе и возвращают в их место обитания, при условии, что особь является неагрессивной. Метод был предложен российской зоозащитной общественностью, ведущей борьбу за право на жизнь для животных.

Фото: 1Mediainvest.ru

Как это работает в Нижнем Тагиле? В начале 2019 года администрация города заключила муниципальный контракт с ООО «Специализированная служба» из Артемовского. Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии, в 2020 году отловом собак занимается та же компания. Стоимость контракта составила 8,2 миллиона рублей.

Согласно отчету организации, с 4 января по 18 июня 2020 года в городе отловлено 765 собак, из них 49 выпущено обратно в городскую среду. Остальные особи должны быть помещены в приют, где содержатся на передержке 20 дней. Оттуда же собаку может забрать к себе домой каждый желающий.

Однако, несмотря на внушительную цифру отловленных собак, количество жалоб от горожан на бездомные стаи не уменьшается. Этой зимой был особенный всплеск количества пострадавших от уличных собак. Например, 9 января стая собак покусала студентку Высокогорского многопрофильного техникума. По словам пострадавшей, животные были очень агрессивны и «едва не разорвали ее на части».

После этого в администрации Нижнего Тагила заговорили о расторжении контракта с ООО «Специализированная служба». Вопрос поднимал мэр Владислав Пинаев.

И летом всплеск жалоб в соцсетях возобновился. 27 мая большая собака, похожая на алабая, загрызла той-терьера на глазах у прохожих в центре города. Хозяйка погибшего животного обратилась в полицию. 8 июня в районе Валегина бора собака покусала женщину, которая вышла на улицу поговорить по телефону. 17 июня прохожей женщине удалось отбить двух девочек от бездомных псов на ГГМ. 19 июня на Сухоложском поселке стая собак напала на ребенка.

Руководство спецслужбы признается, что не успевает оперативно реагировать на заявки жителей из-за расстояния между городами в 150 километров.

Также есть мнение, что организация работает халатно — в фотоотчетах выкладывает снимок одной и той же собаки в разных ракурсах, забирают щенков из объявлений и выдают их за отловленных (судя по фото на сайте «Спец. службы», в Нижнем Тагиле большинство пойманных собак, действительно, щенки или молодые особи), а также некоторых собак, в основном агрессивных, по словам источников, знакомых с ситуацией, выбрасывают в лесу.

Они выпускают в городе даже не наших собак, не тех, которые отловлены в Нижнем Тагиле. Я регулярно мониторю их сайт, и собаки, которые встречаются мне в группах для помощи животным в соцсетях, их нет в отчетах организации. Собаки выпускаются в ужасном состоянии, с кожными болезнями. У них нет видеоотчетов отлова и выпуска собак,рассказала TagilCity.ru сотрудник приюта «Добрые руки» Диана Гордеева.

Насколько гуманно ОСВВ для собак и безопасно людей? А может дело не только в недобросовестности служб отлова, но и в самой программе ОСВВ? Сторонники возврата собак в среду обитания утверждают, что такая практика решит сразу три проблемы. Первое — не даст увеличиваться популяции бездомных животных, второе — снимет нагрузку с приютов, которые и так пожизненно обязаны содержать животных, и третье — оставшиеся на улице собаки не позволят прийти новым стаям.

На деле же на улицах города появляются собаки с гниющими от бирок ушами, некачественными швами после стерилизации, с кожными болезнями и такие же голодные и несчастные, как и раньше.

Как можно отловить хорошую контактную собаку без немотивированной агрессии и выгнать обратно на улицу. Она снова должна будет добывать себе еду и выживать в трудных условиях. И я не понимаю, что гуманного в этой программе,считает Диана Гордеева.

Под вопросом остается и безопасность людей. Даже у стерилизованной собаки зубы никуда не деваются, и она продолжает оставаться потенциально опасной. Вакцинация животных от бешенства также не может обезопасить горожан, так как ее нужно проводить не реже одного раза в год. А повторный отлов всех стерилизованных животных для этого в условиях крупных городов невозможен. При этом в рамках программы ОСВВ прививки от энтерита, чумы, лептоспироза и других болезней, чреватых эпидемиями, не проводятся.

Даже самая добрая собака, когда голодная, она может превратиться в дикого зверя,рассказала Диана Гордеева.

У тагильчан подобная «забота» о бездомных собаках также не вызывает восторга. Они волнуются за жизнь и здоровье своих детей и домашних животных.

У моей мамы во дворе периодически появляется стая собак, они очень вольготно чувствуют себя на детской площадке. То есть ни с детьми погулять, ни свою собаку вывести. А то, что сейчас их стерилизуют и выпускают, от этого толку мало. Голодное животное в любом случае звереет,считает тагильчанка.

Программа по гуманному обращению с бродячими собаками в Свердловской области провалилась? В конце июня и. о. директора департамента ветеринарии региона Наталья Гурьева, рассказала, что Федеральный Закон о гуманном обращении с животными помешал решить проблему содержания бродячих собак, пишет ИА «Новый день».

В бюджете 2019 года на субвенции территориям было заложено 105,5 млн рублей для решения вопроса с бродячими собаками. Фактически было освоено только 79,7 млн рублей. Это объясняется тем, эта субвенция носит заявительный характер, а заявок от муниципалитетов поступило на 22,7 млн рублей меньше. В частности, меньшие суммы запросили Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Новоуральск, Нижние Серги. Байкаловский район, Гари и Таборы не заявились на получение субвенции вовсе,сообщила Гурьева.

По словам чиновницы, федеральный закон подразумевает пожизненное содержание животных в приютах или метод ОСВВ. При этом область оказалась не готова к такому изменению концепции.

Что может решить проблему? Строительство приютов. По мнению депутата заксобрания Вячеслава Вегнера, нужен кардинальный пересмотр подхода к этому вопросу. Мероприятия по контролю за численностью бездомных животных сейчас возложен на муниципалитеты, но на выделяемые субвенции не построить ни один приют.

Фото: 1Mediainvest.ru

Сейчас у нас выделяется 105 млн рублей, освоено около 75 млн, около 10 тысяч рублей на одну собачью душу. Приютов нет от слова «совсем», а полномочия переданы муниципалитетам. Сколько бы денег мы туда ни вливали, пока приютов не будет — эти деньги будут потрачены с нарушением закона о гуманном обращении с животными, то есть — ненадлежащим образом,заявил Вегнер.

Для решения проблемы депутат предложил часть полномочий переложить на область и создать государственное бюджетное учреждение, куда и будут перечисляться эти 105 млн рублей. После этого необходимо начать строить приюты, хотя бы по одному в год.

Согласны с ними и зоозащитники, которые запустили флешмоб в соцсетях «Не хочу быть бездомным, долой ОСВВ».

Мы — зоозащитники-реалисты, придерживаемся понятной, четкой позиции: каждый пес должен иметь крышу над головой и хозяина, который несет за него полную ответственность. БЕЗДОМНОСТЬ, узаконенная ОСВВ, — ЗЛО во всех своих проявлениях, как для людей, так и для самих животных. Мы против выкидывания собак на улицу, на верную и зачастую мучительную смерть. МЫ ПРОТИВ ОСВВ как основного метода работы с бездомными собаками! У каждой собаки должен быть свой дом и хозяин — и именно в этом направлении нужно ориентировать законы, и создавать приюты, пишут создтели группы «Вся правда об ОСВВ» во ВКонтакте.

Еще одним решением может стать воспитание ответственности людей перед братьями меньшими. А также европейские методы — налог на животных и штрафы за ненадлежащее обращение.

Для многих котеночек или щеночек — это такая живая игрушка, которую потом можно выкинуть на улицу, если надоела. Мы же сами плодим безнадзорных животных, которые потом же кусают наших детей. Нужно прививать людям культуру обращения с животными и ответственность за жизнь, здоровье и потомство своих питомцев,поделилась мнением собачница из Нижнего Тагила.