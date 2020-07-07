В Нижнем Тагиле готовят к сдаче три объекта после ремонта в рамках нацпроекта БКАД
Еще три участка дорог, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава Ленинского района Геннадий Мальцев в положительном ключе оценил ход работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня чиновник проинспектировал объекты, на которых ведутся работы.
Сообщается, что два участка дорог на территории района уже сданы в эксплуатацию: это улица Геологов и дорога к санаторию «Сосновый бор». Заканчиваются ремонтные работы на улице Черных: на этом объекте дорожные рабочие благоустраивают газоны и готовятся к сдаче улицы. Мальцев отмечает, что помимо данной улицы, будут отремонтированы улицы Кирова и Тагильская, которые связывают между собой микрорайоны Выя и Гальяно-Горбуновский массив.
Отмечается, что улица Береговая-Ударная, связывающая ГГМ и центр города, также начата реконструкция в рамках национального проекта: здесь проводится замена бордюров. Подобные работы ведутся на других улицах Гальяно-Горбуновского массива, а именно Уральском проспекте и улице Дружинина. Геннадий Мальцев заявляет, что эти объекты давно нуждались в реконструкции.
На высокой стадии готовности находятся объекты в центре города: улица Горошникова и проспект Строителей, реконструкция которого обошлась в 39 миллионов рублей. На этой улице было уложено более 18 тысяч квадратных метров нового полотна.
Напомним, что всего Ленинском районе Нижнего Тагила в текущем году будет отремонтируют десять участков дорог. Общая площадь нового дорожного полотна на дорогах района составит почти 156,5 тысяч квадратных метров.
Самой первой в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД был сдан участок дороги по улице Красных Зорь. Кроме того, уже отремонтирован участок дороги на улице Геологов и дорога к санаторию «Сосновый бор». Всего на 2020 год запланирован ремонт на 22 улицах города. Общая стоимость работ составляет 626 миллионов рублей.