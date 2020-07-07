В Нижнем Тагиле готовят к сдаче три объекта после ремонта в рамках нацпроекта БКАД

Глава Ленинского района Геннадий Мальцев в положительном ключе оценил ход работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня чиновник проинспектировал объекты, на которых ведутся работы.

Сообщается, что два участка дорог на территории района уже сданы в эксплуатацию: это улица Геологов и дорога к санаторию «Сосновый бор». Заканчиваются ремонтные работы на улице Черных: на этом объекте дорожные рабочие благоустраивают газоны и готовятся к сдаче улицы. Мальцев отмечает, что помимо данной улицы, будут отремонтированы улицы Кирова и Тагильская, которые связывают между собой микрорайоны Выя и Гальяно-Горбуновский массив.

Отмечается, что улица Береговая-Ударная, связывающая ГГМ и центр города, также начата реконструкция в рамках национального проекта: здесь проводится замена бордюров. Подобные работы ведутся на других улицах Гальяно-Горбуновского массива, а именно Уральском проспекте и улице Дружинина. Геннадий Мальцев заявляет, что эти объекты давно нуждались в реконструкции.

На высокой стадии готовности находятся объекты в центре города: улица Горошникова и проспект Строителей, реконструкция которого обошлась в 39 миллионов рублей. На этой улице было уложено более 18 тысяч квадратных метров нового полотна.

Напомним, что всего Ленинском районе Нижнего Тагила в текущем году будет отремонтируют десять участков дорог. Общая площадь нового дорожного полотна на дорогах района составит почти 156,5 тысяч квадратных метров.