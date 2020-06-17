Ремонт тагильских дорог в рамках нацпроекта БКАД планируется закончить к концу лета

К середине июня в Нижнем Тагиле уже были сданы в эксплуатацию три участка дорог, которые ремонтировались в рамках нацпроекта БКАД. Это улица Геологов в районе Нижней Черемшанки, дорога к санаторию «Сосновый бор», а также улица Красных Зорь на Тагилстрое.

Во время приема работ у комиссии не возникло замечаний.

В общей сложности в рамках национального проекта на 2020 год запланирован ремонт 23 отрезков дорог. Общая стоимость работ составляет 626,1 миллиона рублей. На данный момент работы ведутся практически на всех участках. Предполагается, что они закончатся к концу лета.