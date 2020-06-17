Ремонт тагильских дорог в рамках нацпроекта БКАД планируется закончить к концу лета
В Нижнем Тагиле ремонт 23 дорог, запланированный на 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подрядчики хотят завершить к концу лета, сообщает «Тагильский рабочий».
К середине июня в Нижнем Тагиле уже были сданы в эксплуатацию три участка дорог, которые ремонтировались в рамках нацпроекта БКАД. Это улица Геологов в районе Нижней Черемшанки, дорога к санаторию «Сосновый бор», а также улица Красных Зорь на Тагилстрое.
Во время приема работ у комиссии не возникло замечаний.
В общей сложности в рамках национального проекта на 2020 год запланирован ремонт 23 отрезков дорог. Общая стоимость работ составляет 626,1 миллиона рублей. На данный момент работы ведутся практически на всех участках. Предполагается, что они закончатся к концу лета.
Напомним, Нижний Тагил претендует на получение дополнительных средств в размере 124 миллионов рублей. На данный момент областное минтранспорта уже направило в федерацию заявку на выделение денег. Этот позволит начать ремонт дорог, которые включены в план на 2021 год.