В Нижнем Тагиле приняли еще два участка дорог после ремонта в рамках нацпроекта БКАД
Сегодня, 16:13ТранспортФото: «Тагильский рабочий»
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Сегодня в Нижнем Тагиле в эксплуатацию были сданы еще два участка дорог, которые ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Это улица Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка и дорога к санаторию «Сосновый бор».
Ремонтом обоих объектов занимался МУП «Тагилдорстрой». Как отметил директор предприятия Игорь Васильев, у комиссии замечаний не возникло.
На данный момент комиссией обследуется участок дороги на улице Свердлова, который был отремонтирован бригадой УБТ-Сервис.
Напомним, ранее уже был сдан в эксплуатацию участок дороги на улице Красных Зорь. В этом году в рамках нацпроекта БКАД отремонтировать 22 объекта на сумму 626,1 миллионов рублей.
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