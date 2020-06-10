В Нижнем Тагиле приняли еще два участка дорог после ремонта в рамках нацпроекта БКАД

Это улица Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка и дорога к санаторию «Сосновый бор».

Ремонтом обоих объектов занимался МУП «Тагилдорстрой». Как отметил директор предприятия Игорь Васильев, у комиссии замечаний не возникло.

На данный момент комиссией обследуется участок дороги на улице Свердлова, который был отремонтирован бригадой УБТ-Сервис.