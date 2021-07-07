По 10 тысяч получат только прописанные в домах пострадавшие от затопления семьи

По 10 тысяч получат только прописанные в домах пострадавшие от затопления семьи
По 10 тысяч получат только прописанные в домах пострадавшие от затопления семьи
Сегодня, 15:40ОбществоФото: TagilCity.ru
Выплаты на первоочередные нужды будут осуществляться только прописанным в домах пострадавшим семьям. В редакцию TagilCity.ru обратился потерпевший дачник, который является собственником дома, но не имеет прописки по месту жительства. В уплате денежных средств мужчине отказали.

Александру 70 лет, каждое лето мужчина приезжает на сезон в село Николо-Павловское. Он является собственником дома № 4 по улице Заречная. Там пенсионер содержит подсобное хозяйство и выращивает овощи. Во время ливня с грозой его огород охватила вода, уровень которой был порядка одного метра. По словам сына Александра, затопило даже дом.

6 июля в дом Александра приехала комиссия, осуществляющая обход территорий и оценку нанесенного ущерба. Мужчине сообщили, что в перечень пострадавших от погодных условий он не входит, потому что не прописан в доме № 4.

Фото:tagilcity.ru

У нас был метр воды в огороде, наши соседи получат выплату, а мы не получим. Хотя наш участок точно также пострадал от затопления, вот такая несправедливость. В администрации села мне сообщили, что существует постановление, согласно которому выплату будут производиться выплаты жильцам, прописанным в домах,рассказал TagilCity.ru сын пенсионера Андрей.

Редакция TagilCity.ru позвонила в администрацию Николо-Павловского. Нас перенаправили к заместителю главы администрации Горноуральского ГО Виктора Ищенко, где на несколько звонков журналиста никто не ответил.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Планировалось, что выплаты буду осуществляться по заявлениям граждан и после обхода территорий и оценки нанесенного ущерба.

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