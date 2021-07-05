Затопленные участки и разрушенные мосты: состояние тагильских садов после ливня

Сильный ливень прошёл в Нижнем Тагиле 4 июля 2021 года, он затопил дороги, тротуары и здания. А из-за усиленного ветра пострадали деревья и автомобили тагильчан. В Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение, а в Горноуральском городском округе — режим ЧС.
Ущерб был нанесен и садовым товариществам, там вода охватила проезжие части и урожаи. Где-то пострадали даже жилые помещения, а где-то вода покинула русло реки и затопляет близлежащие объекты. Дачники рассказали TagilCity.ru о состоянии садовых участков после аномальной погоды.
В коллективных садах в районе Иван-озера сильный ветер с грозой обронили несколько деревьев, а в результате обильного дождя дома и садовые участки были затоплены. По словам дачников, уровень воды — выше колена, передвигаться по территории садового товарищества сложно, а машины глохнут посреди образовавшихся рек.
Воды по пояс, гроза деревья побила, у нас затоплено все, только начался сезон, мы занялись огородом и такая ситуация,рассказала TagilCity.ru одна из дачниц.
Также на территории озера прорвало насыпь из-за чего вода вышла из берегов и стекает в образовавшийся провал, поток воды разрушил мост, который был единственным подъездом к садовым участкам для дачников. Люди оказались запертыми в садовом товариществе: проезд в Нижний Тагил теперь закрыт, покинуть сады можно только в роли пешехода.
Людей выпускают только пешком, на машине не заехать и обратно тоже не выехать, мост рухнул,поделилась с TagilCity.ru очевидица.
В селе Шиловка в Горноуральском городском округе после ливней затопило тротуары и дороги. Одной из самых больших проблем стало затопление дамбы, по которой ездили автомобили: в одной из близлежащих рек вода покинула русла и под большим напором топит мостовой переход с нескольких сторон.
После каждого дождя дорогу не найти, все в глубоких лужах. Ливень шёл сутки, дамбу, которую давно не засыпали и не укрепляли, прорвало, большой поток воды отрезал часть села, делится с TagilCity.ru владелица одного из дачных участков.
Из-за обводнения дорожного полотна и пешеходных переходов дачники не могут пройти к магазинам, а кто-то и вовсе оказался в момент ливня за пределами садового участка и теперь не может попасть обратно. А на подъезде к населенному пункту сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд для автомобилей.
Ждём, пока спадёт течение и можно будет проехать на машине. Но есть информация, что на трассе в сторону села сотрудники ГАИ перекрыли участок дороги, там можно пройти только пешком,считают дачники.
В коллективном саду УВЗ № 5 на поверхности воды, затопившей дачников, оказались ограждения гряд и доски, которые когда-то были частью забора. По словам садоводов, под водой оказались даже теплицы, а крыши некоторых домов пробило градом. Высаженные овощи и зелень теперь можно считать водорослями.
Загремело, засверкало затем последовал дождь, а потом и град размером с теннисный мяч. У соседей даже крышу пробило. Естественно все поломало, все побило. Продолжалось все около часа, потом утихло, но ненадолго, успели уити домой. На следующий день с ночи поливал ливень, поделился с TagilCity.ru очевидец Александр.
В число пострадавших от сильного ливня вошли и жильцы поселка Идиллия. По словам местных жителей, во время грозы несколько раз отключалось электричество, а основной проблемной стало обводнение дорог. Из-за затопленных переездов и тротуаров сельчане лишены возможности ездить на работу.
Также жители села заявляют, что река Шайтанка вышла из берегов и произошло затопление мостового перехода, который расположен на автомобильной дороге Николо-Павловское — Алапаевск. На поверхности дорожного покрытия видны трещины, а движение по мосту временно приостановлено. На нем ведутся ремонтные работы.
Мост находится на грани обрушения, но им уже занимаются городские службы. Я думаю, что проблемы на территории поселка нам придется решать своими силами,заявляет жительница поселка Ольга.
Помимо вышеперечисленных садовых участков из-за аномальной погоды пострадали дачники из коллективного сада «№ 4 НТМК Капасиха». Садоводы из Монзино — уровень воды на участках составил порядка двух метров и садового товарищества «Солнечный». Урон ливнем был нанесен и жителям частных домов в районе Вагонки, Верхней Салды и села Николо-Павловское.