Затопленные участки и разрушенные мосты: состояние тагильских садов после ливня

Из-за потока воды рухнул мост

Также на территории озера прорвало насыпь из-за чего вода вышла из берегов и стекает в образовавшийся провал, поток воды разрушил мост, который был единственным подъездом к садовым участкам для дачников. Люди оказались запертыми в садовом товариществе: проезд в Нижний Тагил теперь закрыт, покинуть сады можно только в роли пешехода.