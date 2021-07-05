Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО

Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО
Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО
5 июля, 19:51ТранспортФото: TagilCity.ru
После обильных ливней и гроз в Нижнем Тагиле и пригороде разрушены дороги и мосты в Горноуральском городском округе. Опасные участки перекрыты из-за угрозы обрушения.

Разрушены дороги между селами Шиловка и Николо-Павловское

Между селами Шиловка и Николо-Павловское под Нижним Тагилом смыло дамбу по которой ездили автомобили. Из-за дождя озеро переполнилось, часть села оказалась отрезана от сообщения с внешним миром.

Все в ужасном состоянии, никто ничего не обслуживает, профилактики никакой, пишет подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Видео:"Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Кроме того, сотрудники ГИБДД перекрыли мост между Николо-Павловским и Шиловкой, который тоже размыло. Из-за этого многие не смогли попасть на работу.

Кто нам, тем кто не попал на работу, смену оплатит? делится комментарием тагильчанка в соцсети.

Фото:"ЧП Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Проезд из Монзино ограничен

Также из Монзино ограничен один из проездов. Из-за большого количества воды люди плавают на лодках.

Говорят открыли воду, чтобы избежать больших проблем. Одних спасли, а сады все плавают теперь! Интересно, кто будет ущерб возмещать? сообщает подписчица паблика [ТТ] Нижний Тагил «ВКонтакте».

Фото:паблик «Типичный тагильчанин» «ВКонтакте»

Мост на Солодов Лог провалился

Кроме того, тагильчане сообщают о том, что размыло Иван-озеро, насыпь прорвало и вода хлынула в сторону моста, который провалился.

Провалился мост по дороге на Солодов Лог, люди из садов не могут проехать на Вагонку. Приходится оставлять машины и идти пешком, сообщил подписчик редакции TagilCity.ru.

Видео:TagilCity.ru

Размытая дорога в Николо-Павловском перекрыта

Также перекрыта дорога в селе Николо-Павловское. Накануне трасса оседала кусками, из-под нее лились потоки воды.

Очень сильный поток воды вырывался из-под дороги. Я сразу позвонил в ГАИ, а также предупредил автомобилистов об опасной ситуации,рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Александр.

Видео:TagilCity.ru

Потоп в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле во время ливня, который длился почти сутки, также затопило улицы в разных районах города. Например, 3 июля проспект Ленина превратился в реку. Трамваи и машины в буквальном смысле плыли по воде, стараясь не заглохнуть.

Видео:TagilCity.ru

Несмотря на открытые ливневки, вода скопилась на нескольких центральных улицах Нижнего Тагила: возле остановки «Мечта» и магазина «Бобер» на Ленинградском проспекте, у торговых центров «КИТ» и «Лента» на ГГМ, на улице Островского и других. Некоторые застрявшие в огромных лужах транспортные средства доставали с помощью эвакуаторов. Многие машины теряли госномера из-за подтопления дорог, их можно вернуть в отделе пропаганды ГИБДД на проспекте Мира, 57а. А во дворе на улице Первомайской клён упал на припаркованный автомобиль.

Фото:"Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 5 июня выехал с проверкой в садовое товарищество «Шахтёр» возле посёлка Евстюниха, которое затопило сильным ливнем.

Напомним, с 5 июля администрация ГГО объявила режим чрезвычайной ситуации в селах Николо-Павловское, Краснополье и деревне Соседкова. Затопленными оказались дороги и дома, людей эвакуируют спасатели и волонтеры. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Свердловской области, губернатора региона Евгения Куйвашева и главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. На подтопленных территориях ведутся восстановительные и спасательные работы. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения, там дежурят врачи и психологи.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОПригородЭксклюзивНижний Тагил
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