Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО

Несмотря на открытые ливневки, вода скопилась на нескольких центральных улицах Нижнего Тагила: возле остановки «Мечта» и магазина «Бобер» на Ленинградском проспекте, у торговых центров «КИТ» и «Лента» на ГГМ, на улице Островского и других. Некоторые застрявшие в огромных лужах транспортные средства доставали с помощью эвакуаторов. Многие машины теряли госномера из-за подтопления дорог, их можно вернуть в отделе пропаганды ГИБДД на проспекте Мира, 57а. А во дворе на улице Первомайской клён упал на припаркованный автомобиль.