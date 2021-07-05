Дороги и мосты разрушены после разгула стихии в Горноуральском ГО

Между селами Шиловка и Николо-Павловское под Нижним Тагилом смыло дамбу по которой ездили автомобили. Из-за дождя озеро переполнилось, часть села оказалась отрезана от сообщения с внешним миром.
Все в ужасном состоянии, никто ничего не обслуживает, профилактики никакой, пишет подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Кроме того, сотрудники ГИБДД перекрыли мост между Николо-Павловским и Шиловкой, который тоже размыло. Из-за этого многие не смогли попасть на работу.
Кто нам, тем кто не попал на работу, смену оплатит? делится комментарием тагильчанка в соцсети.
Также из Монзино ограничен один из проездов. Из-за большого количества воды люди плавают на лодках.
Говорят открыли воду, чтобы избежать больших проблем. Одних спасли, а сады все плавают теперь! Интересно, кто будет ущерб возмещать? сообщает подписчица паблика [ТТ] Нижний Тагил «ВКонтакте».
Кроме того, тагильчане сообщают о том, что размыло Иван-озеро, насыпь прорвало и вода хлынула в сторону моста, который провалился.
Провалился мост по дороге на Солодов Лог, люди из садов не могут проехать на Вагонку. Приходится оставлять машины и идти пешком, сообщил подписчик редакции TagilCity.ru.
Также перекрыта дорога в селе Николо-Павловское. Накануне трасса оседала кусками, из-под нее лились потоки воды.
Очень сильный поток воды вырывался из-под дороги. Я сразу позвонил в ГАИ, а также предупредил автомобилистов об опасной ситуации,рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Александр.
В Нижнем Тагиле во время ливня, который длился почти сутки, также затопило улицы в разных районах города. Например, 3 июля проспект Ленина превратился в реку. Трамваи и машины в буквальном смысле плыли по воде, стараясь не заглохнуть.
Несмотря на открытые ливневки, вода скопилась на нескольких центральных улицах Нижнего Тагила: возле остановки «Мечта» и магазина «Бобер» на Ленинградском проспекте, у торговых центров «КИТ» и «Лента» на ГГМ, на улице Островского и других. Некоторые застрявшие в огромных лужах транспортные средства доставали с помощью эвакуаторов. Многие машины теряли госномера из-за подтопления дорог, их можно вернуть в отделе пропаганды ГИБДД на проспекте Мира, 57а. А во дворе на улице Первомайской клён упал на припаркованный автомобиль.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 5 июня выехал с проверкой в садовое товарищество «Шахтёр» возле посёлка Евстюниха, которое затопило сильным ливнем.
Напомним, с 5 июля администрация ГГО объявила режим чрезвычайной ситуации в селах Николо-Павловское, Краснополье и деревне Соседкова. Затопленными оказались дороги и дома, людей эвакуируют спасатели и волонтеры. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС по Свердловской области, губернатора региона Евгения Куйвашева и главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. На подтопленных территориях ведутся восстановительные и спасательные работы. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения, там дежурят врачи и психологи.