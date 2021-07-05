Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом

Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом
Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом
5 июля, 11:38ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Дорога стала осыпаться на перекрестке в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Причиной послужили сильные ливни, которые обрушились на город.

Подъехав к светофору мы обратили внимание на то, что очень сильный поток воды вырывается из-под трассы, а дорога вместе с водой обваливается и оседает большими кусками. Выйдя из машины, я сразу же вышел, зафиксировал это и позвонил в ГАИ. Мне сказали, что сейчас поедут туда, рассказал редакции TagilCity.ru Александр.

Он отметил, что сразу предупредил автомобилистов, что такое происходит на трассе. А вечером девушка скинула видео, что с двух сторон стоят сотрудники ДПС, место огорожено и засыпается.

Видео:TagilCity.ru

Сложилась чрезвычайная ситуация, работы продолжаются, отметили в отделе пропаганды ГИБДД.

В настоящее время движение на этом участке закрыто полностью, будет осуществляться объезд, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, тагильским водителям рекомендовано отказаться от поездок из-за резких перепадов погодных условий, ливней и сильных осадков. Многие участки дорог Нижнего Тагила оказались затопленными из-за непогоды.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОЭксклюзивНижний ТагилПригород
Материалы по теме:
Свердловская областьниколо-павловскоепотопмостпригородразрушениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы