Дорогу чуть не смыло из-за сильных ливней в Николо-Павловском под Нижним Тагилом

Подъехав к светофору мы обратили внимание на то, что очень сильный поток воды вырывается из-под трассы, а дорога вместе с водой обваливается и оседает большими кусками. Выйдя из машины, я сразу же вышел, зафиксировал это и позвонил в ГАИ. Мне сказали, что сейчас поедут туда, рассказал редакции TagilCity.ru Александр.