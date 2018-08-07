Инфостенд с навигацией и полезными функциями появился в Нижнем Тагиле

Инфостенд был установлен специалистами управления городским хозяйством Нижнего Тагила. На стенде доступна карта города, 3D-панорамы, аудиогид и даже вызов такси.

Нижнему Тагилу вручили три информационных стенда в подарок на международной выставке «Иннопром-2018». Другие пилоны будут размещены возле Лисьей горы и музея-усадьбы «Демидовская дача».

На стенде можно получить информацию о расположении городских объектов таких как вокзал, цирк, площадь Молодёжи, различные скверы. Также на стенде есть кнопка экстренного вызова для обращения в спецслужбы.