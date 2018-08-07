Инфостенд с навигацией и полезными функциями появился в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У входа в Театральный сквер Нижнего Тагила был размещен интерактивный пилон, с помощью которого горожане и туристы могут узнать о самых интересных уголках Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все Новости»
Инфостенд был установлен специалистами управления городским хозяйством Нижнего Тагила. На стенде доступна карта города, 3D-панорамы, аудиогид и даже вызов такси.
Нижнему Тагилу вручили три информационных стенда в подарок на международной выставке «Иннопром-2018». Другие пилоны будут размещены возле Лисьей горы и музея-усадьбы «Демидовская дача».
На стенде можно получить информацию о расположении городских объектов таких как вокзал, цирк, площадь Молодёжи, различные скверы. Также на стенде есть кнопка экстренного вызова для обращения в спецслужбы.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, посредством стенда можно выйти на сайт Центра развития туризма Нижнего Тагила и узнать, как пройти по маршруту «Малахитовой линии».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей