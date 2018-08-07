Свердловские школы выплатят 3 млн рублей за нарушения в организации питания

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Штраф в размере почти 3 млн рублей назначил Роспотребнадзор школам Свердловской области за нарушения в организации питания.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
В ходе рейда по оценке готовности образовательных учреждений к началу учебного года Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания в школах региона. В итоге образовательным учреждениям вынесен штраф на сумму более 2,9 млн рублей.
За выявленные нарушения составлено 369 постановлений о назначении административного наказания. 3 дела о приостановке функционирования школьных пищеблоков, направленных на рассмотрение в суд, удовлетворены. Комиссия выдала 50 предписаний.
Основные нарушения, часто встречающиеся в школьных столовых, – это нарушения санитарно-противоэпидемического режима, а также нарушения норм питания и требований их энергетической ценности, пояснили в Роспотребнадзоре.
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