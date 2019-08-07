В Екатеринбурге крест Покраса Лампаса хотят проверить на экстремизм
В Екатеринбурге представитель православной общественности, директор Музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить крест Покраса Лампаса, сообщает ЕТВ.
По мнению активистки, крест, изображенный на площади на Уралмаше, «оскверняет предмет народного почитания». Активистка направляла обращение в прокуратуру, однако оно было передано в Центр противодействия экстремизму. Иванова сообщает, что изображение «не имеет ничего общего с искусством». Корреспондентам издания она пояснила, что крест изображен на земле, по нему ходят ногами. Если бы он появился на стене, то вызвал бы меньший общественный резонанс.
Напомним, крест Покраса Лампаса появился в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенография». Позже часть изображения была испорчена дорожниками во время якобы плановых работ. Ситуация вызвала возмущение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра столицы Урала Александра Всокинского.