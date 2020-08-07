Развитием Нижнетагильского молодежного театра займется ученик Николая Коляды
Сегодня, 14:42ОбществоФото: страница Нового Молодёжного театра во «ВКонтакте»
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В Новый молодежный театр, расположенный на Вагонке, пришел работать актер «Коляда-театра», директор и главный режиссёр Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков. Он будет заниматься репертуарной политикой и развитием театра, пишет «Афиша МС».
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор Молодёжного Наталия Мозжакова рассказала, что Бутаков пришел работать на должность замдиректора по творческим вопросам. Он был представлен коллективу 5 августа.
30-летний Антон Бутаков родился в Казахстане и вырос в Екатеринбурге. В 2012 году он окончил Государственный театральный институт в столице Урала по специальности «Артист драматического театра и кино» в мастерской Николая Коляды.
На данный момент он также играет в театре своего учителя. В 2017 году им был создан Центр современной драматургии. Молодежный театр в Нижнем Тагиле для него станет третьим местом работы.
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