Развитием Нижнетагильского молодежного театра займется ученик Николая Коляды

Директор Молодёжного Наталия Мозжакова рассказала, что Бутаков пришел работать на должность замдиректора по творческим вопросам. Он был представлен коллективу 5 августа.

30-летний Антон Бутаков родился в Казахстане и вырос в Екатеринбурге. В 2012 году он окончил Государственный театральный институт в столице Урала по специальности «Артист драматического театра и кино» в мастерской Николая Коляды.