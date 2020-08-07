В Екатеринбурге под Макаровским мостом разместили огромную книгу

Работа была выполнена художником Андреем Овсянкиным. Он является автором граффити, которое посвящено блокировке сайтов Роскомнадзором, о падающих глыбах, неубранных тротуарах и так далее.

Впервые фестиваль «Карт-бланш» был проведен в Екатеринбурге в 2018 году. Изначально организаторы отказывались от финансовой поддержки. Фестиваль проводится на средства от продажи работ художников. При этом, места размещения работ с администрацией не согласовываются. В этом году в фестивале также планировал принять участие художник Покрас Лампас.