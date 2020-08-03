В Екатеринбурге появился ангел-хранитель флоры размером с девятиэтажный дом
Сегодня, 09:07ОбществоФото: страница фестиваля Public Art в Instagram
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В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства Public Art на фасаде дома на улице Шефская, 61 появился гигантский ангел-хранитель флоры. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте фестиваля.
Сюжеты: Екатеринбург
Художник Марат приехал с Байконура для участия в фестивале. Там он раскрасил пять фасадов на тему космонавтики. Он решил нарисовать в Екатеринбурге крылья, чтобы можно было встать к ним и сделать эффектное фото, причем размером с многоэтажку.
По словам художника, нарисовать крылья и перья ему показалось слишком просто. Так он придумал ангела с крыльями из листьев.
Для зрителя этот сюжет может открыться не сразу, а для кого-то рисунок так и останется абстрактной растительной композицией. Это ангел-хранитель флоры, охраняющий природу и тех, кто заботится о ней, сказал Марат.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на фасадах многоэтажек появилась серия граффити, посвященная врачам, борющимся с коронавирусом.
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