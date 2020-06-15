В Екатеринбурге появилось граффити с пережившей самоизоляцию семьей

По ее словам, это последнее граффити проекта «Герои нашего времени». Она отметила, что это семья, которая пережила самоизоляцию, находясь дома. Она запускает бумажные самолетики с заявками о помощи.

Рисунок был изображен в Академическом районе, который, по словам Немец, признан молодым семейным районом города.

Эта история- это часть жизни всех горожан. С помощью граффити, мы непросто закрепили её, но и сделали город ярче! написала Немец.

Девушка врач, которая изображена напротив 40-й больницы, олицетворяет победу над вирусом, а волонтеры, которые ловят самолетики с заявками и помогают нуждающимся людям в течение пандемии, изображены на девятиэтажном доме в районе Эльмаша.