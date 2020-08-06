До конца года в Нижнем Тагиле появятся новые туристические знаки

Исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала куда направят денежные средства. Средства выделены на развитие туристической инфраструктуры. В Нижнем Тагиле средства будут направлены на установку знаков туристического маршрута «Нижний Тагил — наше духовное». А в Богдановиче отремонтируют колесо обозрения.