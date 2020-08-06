До конца года в Нижнем Тагиле появятся новые туристические знаки
Сегодня, 20:19ЭкономикаФото: 1MiMediainvest.ru
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Нижний Тагил и Богданович на конкурсной основе получат из бюджета 3,8 миллиона рублей на развитие туризма, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала куда направят денежные средства. Средства выделены на развитие туристической инфраструктуры. В Нижнем Тагиле средства будут направлены на установку знаков туристического маршрута «Нижний Тагил — наше духовное». А в Богдановиче отремонтируют колесо обозрения.
Ведомство сообщает, что все работы планируется завершить до конца текущего года.
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