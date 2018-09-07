Новые краски, альбомы и пластилин получат дети в МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле
501 тысяча рублей выделена для покупки пособий для реализации учебной программы в МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле.
На официальном сайте госзакупок размещен аукцион на покупку пособий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для структурных подразделений детских садов МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле.
Согласно условиям закупки, подрядчик должен поставить более 1 000 листов белой бумаши формата А4, 700 листов картона и 800 листов цветной бумаги. 1 000 кистей для рисования, 700 единиц клея ПВА для выполнения поделок. Также от подрядчика требуется поставка 800 палитр с акварельными красками определенной марки, а также 300 палитр с гуашью. Помимо этого дети получат 900 коробочек с пластилином – не менее 10 цветов в каждой, 300 упаковок с фломастерами 12 цветов и 800 альбомов для рисования.
Согласно пояснению к контракту, качество и безопасность товара должны быть подтверждены соответствующей документацией, доставку товара по учреждениям объединения подрядчик выполнит за свой счет и своими силами.
Подать заявки на участие в аукционе поставщики смогут до 27 сентября, итоги торгов станут известны 28 сентября 2018 года.