Старший сержант из Нижнего Тагила получил звание «Лучший пожарный» УрФО

Пожарный из Нижнего Тагила завоевал звание «Лучший пожарный» в смотр-конкурсе профессионального мастерства среди огнеборцев в Челябинске.
В теоретической части конкурса участникам предстояло ответить на вопросы тестов по профподготовке.
Далее следовали испытания физподготовки спасателей. Пожарные поднялись по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни в боевой экипировке. Лучшее время, которое продемонстрировали участники на данном этапе, составило 20 секунд.
Кроме того, пожарным предстояло выполнить отжимания, подтягивания, челночный бег и завязать на время двойную спасательную петлю.
Далее всех огнеборцев ждала полоса препятствий с двухметровым забором. В завершении испытаний участникам нужно было преодолеть двухкилометровый кросс.
Подведя итоги, жюри назвало победителей. Лучшим пожарным УрФО стал старший сержант внутренней службы Антон Петрушко из 2-го отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила. Второе место в номинации «Лучший начальник караула» занял Тимур Тауафиев из 75-ой пожарно-спасательной части Белоярского городского округа, третье место – Руслана Шайдурова из 4-ой пожарно-спасательной части Екатеринбурга.
Начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых вручил победителям кубки и грамоты. Призеры конкурса прошли в региональный этап Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества - 2018».