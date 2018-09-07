Старший сержант из Нижнего Тагила получил звание «Лучший пожарный» УрФО

В теоретической части конкурса участникам предстояло ответить на вопросы тестов по профподготовке.

Далее следовали испытания физподготовки спасателей. Пожарные поднялись по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни в боевой экипировке. Лучшее время, которое продемонстрировали участники на данном этапе, составило 20 секунд.

Кроме того, пожарным предстояло выполнить отжимания, подтягивания, челночный бег и завязать на время двойную спасательную петлю.

Далее всех огнеборцев ждала полоса препятствий с двухметровым забором. В завершении испытаний участникам нужно было преодолеть двухкилометровый кросс.

Подведя итоги, жюри назвало победителей. Лучшим пожарным УрФО стал старший сержант внутренней службы Антон Петрушко из 2-го отряда федеральной противопожарной службы Нижнего Тагила. Второе место в номинации «Лучший начальник караула» занял Тимур Тауафиев из 75-ой пожарно-спасательной части Белоярского городского округа, третье место – Руслана Шайдурова из 4-ой пожарно-спасательной части Екатеринбурга.