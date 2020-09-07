Для помощи тагильчанам с ОВЗ создадут социальный центр с онлайн и офлайн-сегментом

Для помощи тагильчанам с ОВЗ создадут социальный центр с онлайн и офлайн-сегментом

Сегодня, 22:39ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области появится «Социальный кластер», ориентированный на повышение качества жизни людей с ОВЗ. В кластер войдут 14 муниципалитетов, в том числе и Нижний Тагил, сообщает департамент информполитики.

Цель проекта — развитие социальных системных проектов в регионе. В проект войдет два сегмента — онлайн и офлайн. Об этом рассказала президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова.

Онлайн-сегмент представляет собой интернет-портал «Социо». Там люди с ОВЗ, малоимущее жители региона, многодетные семьи смогут найти информацию обо всех услугах и возможностях для социальных пособий и выплат. Офлайн-сегмент составят социальные центры для оказания помощи.

Первый социальный центр для помощи людям с инвалидностью уже начал работать в Екатеринбурге. На нем будет сформирована модель, которая в дальнейшем поможет в организации другим городам региона.

Stories:
Нижний Тагил
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