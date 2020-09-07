«Хозяин прибыл»: в Нижнем Тагиле в экопарке поставили новую скульптуру мельника

Скульптура изображает мельника и мельницу.
Хозяин экопарка прибыл на место, сообщается на странице «Тагилдорстрой» во «Вконтакте.
По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, фигура уже установлена возле одного из тротуаров.
По договору подрядчиком является компания «Каруселька», именно она и нашла скульптора, который украсил территорию,рассказал TagilCity.ru Васильев.
Автором скульптуры является Брусницын Александр Владимирович.
Строительство экопарка проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Напомним, что Нижнем Тагиле в экопарк на Муринских прудах завоз малых архитектурных форм начался 3 сентября. Также ранее сообщалось, что на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой.