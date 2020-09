«Хозяин прибыл»: в Нижнем Тагиле в экопарке поставили новую скульптуру мельника

В Нижнем Тагиле на территории экопарка на Муринских прудах появилась новая скульптура. Об этом TagilCity.ru рассказал руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Скульптура изображает мельника и мельницу. Хозяин экопарка прибыл на место, сообщается на странице «Тагилдорстрой» во «Вконтакте. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, фигура уже установлена возле одного из тротуаров. По договору подрядчиком является компания «Каруселька», именно она и нашла скульптора, который украсил территорию,рассказал TagilCity.ru Васильев. Photo: Страница муп "Тагилдорстрой" во "Вконтакте" Автором скульптуры является Брусницын Александр Владимирович. Строительство экопарка проходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В Нижнем Тагиле в экопарке на Муринских прудах появились малые архитектурные формы Напомним, что Нижнем Тагиле в экопарк на Муринских прудах завоз малых архитектурных форм начался 3 сентября. Также ранее сообщалось, что на Муринских прудах появятся скульптуры и мельница с подсветкой.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter