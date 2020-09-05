В Нижнем Тагиле в экопарке на Муринских прудах появились малые архитектурные формы

В Нижнем Тагиле в экопарке на Муринских прудах появились малые архитектурные формы

Сегодня, 14:49ОбществоPhoto: страница МУП "Тагилдорстрой" в Instagram
В Нижнем Тагиле в экопарк на Муринских прудах начался завоз малых архитектурных форм. Об этом TagilCity.ru рассказал руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Начали завозить, две машины уже пришло. Каждый день по машине будет приходить. Мы так и планировали, что с 3 сентября, рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев.

По его словам, уже начался завоз воркаутов, привезена мельница, частично поставлены маленькие домики. Большие домики ожидаются после 10 сентября, так как они пока еще не готовы. Кроме того, в начале недели должен быть поставлен мельник.

Экопарк на Муринских прудах
Photo:страница МУП "Тагилдорстрой" в Instagram

Игорь Васильев добавил, что уже было привезено скейт-оборудование. Однако пока его не устанавливают.

Сегодня мы площадку для скейта раскатаем, потом заасфальтируем. Когда заасфальтируем будем ставить, добавил Игорь Васильев.

Напомним, что стоимость строительства экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле обойдется в 100 миллионов рублей. Имеющиеся пешеходные направления планируется сохранить, а также создать новые. Озеленение парка обойдется в 8,57 миллионов рублей. В нем планируется установить несколько скульптур, скейт-площадку, газоны и мельницу с подсветкой.

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